Евертон приймає Лідс у 24-му турі чемпіонату Англії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Евертон – Лідс стартує о 17:00 за київським часом. Суперники борються за виживання у Прем'єр-лізі. Евертон йде в зоні вильоту – 18 місце, 18 очок. Лідс перебуває на 17-й позиції, маючи на бал більше за "ірисок".

Це третій поєдинок Шона Дайча на посаді головного тренера Евертона. Під його керівництвом команда переграла Арсенал і поступилася Ліверпулю. Лідс, який нещодавно звільнив Джессі Марша, поки шукає постійного тренера, і не може перемогти в чемпіонаті ще з 5 листопада.

Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона. У сезоні 2022/23 захисник збірної України зіграв 22 матчі АПЛ, результативними діями не відзначався.

Пряма трансляція гри – на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Евертон – Лідс:

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Івобі, Онана, Гуйє, Дукуре, Макнілл – Мопе.

Лідс: Мельє – Айлінг, Кох, Вьобер, Фірпо – Адамс, Маккені – Сюммервіль, Харрісон, Ньйонто – Бемфорд.