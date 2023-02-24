Евертон і Ньюкасл продовжили контракти ключових гравців, яких могли "спокушати" інші клуби
Клуби АПЛ намагаються уникнути ризиків дешевої або безкоштовної втрати своїх лідерів.
Евертон оголосив про підписання нового контракту з Джорданом Пікфордом. Угода голкіпера завершувалася влітку 2024-го, але тепер вона стала на 3 роки довшою.
Пікфорд виступає за Евертон з липня 2017-го, коли воротаря придбали у Сандерленда за 25 млн фунтів. Джордан дослужився до одного з найкращих кіперів АПЛ і №1 збірної Англії. Лідер "ірисок" зберігає високий рівень і в нинішньому сезоні попри доволі сумний загальний стан команди. Наразі 28-річний Пікфорд награв за Евертон 222 матчі, пропустив 319 голів та 59 разів зберігав володіння "сухими".
Схожа історія у Ньюкасла з Альміроном. Парагваєць також міг стати вільним агентом влітку 2024-го, проте підписав новий контракт з 2 додатковими роками.
Свого часу "сороки" віддали Атланті за вінгера 20 млн фунтів. Адаптація Альмірона в АПЛ дещо затягнулась, але у нинішньому сезону він сяє разом зі всією командою Едді Хау. 29-річний Мігель є найкращим бомбардиром Ньюкасла в чемпіонаті – 10 голів.
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