Евертон оголосив про підписання нового контракту з Джорданом Пікфордом. Угода голкіпера завершувалася влітку 2024-го, але тепер вона стала на 3 роки довшою.

Пікфорд виступає за Евертон з липня 2017-го, коли воротаря придбали у Сандерленда за 25 млн фунтів. Джордан дослужився до одного з найкращих кіперів АПЛ і №1 збірної Англії. Лідер "ірисок" зберігає високий рівень і в нинішньому сезоні попри доволі сумний загальний стан команди. Наразі 28-річний Пікфорд награв за Евертон 222 матчі, пропустив 319 голів та 59 разів зберігав володіння "сухими".

️ | Jordan Pickford has signed a new four-and-a-half-year contract, committing his future to Everton until the end of June 2027. — Everton (@Everton) February 24, 2023

Схожа історія у Ньюкасла з Альміроном. Парагваєць також міг стати вільним агентом влітку 2024-го, проте підписав новий контракт з 2 додатковими роками.

Свого часу "сороки" віддали Атланті за вінгера 20 млн фунтів. Адаптація Альмірона в АПЛ дещо затягнулась, але у нинішньому сезону він сяє разом зі всією командою Едді Хау. 29-річний Мігель є найкращим бомбардиром Ньюкасла в чемпіонаті – 10 голів.

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We are delighted to announce that Miguel Almirón has signed a new three-and-a-half year deal! — Newcastle United FC (@NUFC) February 24, 2023

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