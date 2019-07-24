Евертон готовий перехопити Заха у Арсенала

"Іриски" хочуть скористатися проблемами "канонірів" у переговорах щодо гравця Крістал Пелас.

Вінгер "орлів" Вілфрід Заха може опинитися в Евертоні, інформує Sky Sports.

Заха повідомив керівництву Крістал Пелас, що хоче покинути клуб

Ліверпульці готові нав'язати конкуренцію Арсеналу у боротьбі за 26-річного івуарійця. Керівництво Евертона планує розпочати переговори з Крістал Пелас вже цього тижня. Раніше клуб з південного Лондона відхилив пропозицію Арсенала у розмірі 40 мільонів фунтів, тому "синім" доведеться розщедритись, щоб придбати Заха.

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До слова, у сезоні 2018/19 зірка Крістал Пелас провів 36 матчів в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 10 результативних передач.