Ліверпуль близький до підписання лідера Порту Луїса Діаса. У зворотному напрямку поїде інший хавбек збірної Колумбії – Хамес Родрігес.

Переговори про обмін вийшли на фінішну пряму, стверджує журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Челсі відправив латераля в Чемпіоншип

"Іриски" підпишуть Діаса в обмін на Хамеса плюс відступні. Останньою перепоною на шляху трансферу залишається зарплата Хамеса в Португалії. Як тільки контрактні деталі владнають, подвійний перехід відбудеться.

Відзначимо, що Бенітес вніс Хамеса в "чорний список" гравців, на яких не розраховує в Евертоні, хоча в сезоні 2020/21 він був основним (26 матчів у всіх турнірах, 6 м'ячів, 9 асистів). Натомість в активі Луїса Діаса 2 поєдинки в Прімейрі 2021/22, в яких він забив 1 гол.

Гвардіола може потопити учня, реабілітація Реала та Барселони, потенційний дебют Мессі в ПСЖ – топ-матчі вікенду