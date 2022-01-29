Лемпард очолить Евертон у найближчі години, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Наразі "іриски" готують контракт та уточнюють останні деталі договору.

Лемпард отримав пропозицію очолити Евертон – легенда Челсі може почати роботу з Миколенком наступного тижня

Про рішення вже повідомили виконувачу обов'язки головного тренера Данкану Фергюсону та португальському фахівцю Вітору Перейрі, який до останнього залишався серед претендентів на тренерське крісло мерсисайдців.

Додамо, що Лемпард вже близько року залишається без роботи після звільнення з Челсі. Легенда лондонців з різних причин не очолив Крістал Пелас, Астон Віллу та Норвіч.

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