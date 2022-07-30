Благодійний матч

Евертон – Динамо – 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 78

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Мірча Луческу у спарингу проти Евертона, як і обіцяв, випустив на поле тих, хто не брав участі у матчі з Фенербахче. Стартову одинадцятку підсилив лише Олександр Караваєв, який вийшов проти турків вже у доданий час. "Ірисок" з капітанською пов'язкою вивів екс-динамівець Віталій Миколенко.

Кияни пропустили вже на перших хвилинах: Сирота не встиг за Калвертом-Льюїном, який на мить випередив українця і головою результативно замкнув навіс з центра поля від Тарковскі. На 17-й хвилині лише реакція Нещерета врятувала Динамо від другого гола – після розіграшу кутового кіпер "біло-синіх" у стрибку потягнув сферу з-під поперечини.

На початку другого тайму вже Бойко, який замінив у рамці Руслана, продемонстрував свою майстерність, кулаком вибивши м'яч після навісу зі стандарту. В середині другої сорокап'ятихвилинки Ванат скористався помилкою захисту на підступах до штрафного, протягнув сферу до лінії, однак сам бити не наважився, відпасувавши на Гармаша. Денис намагався закрутити у дальній кут, проте удар відверто не вдався.

Згодом Бойко ледь не привіз гол у свої ворота, загравшись з захисником, але у падінні встиг віддати на Забарного і момент було нейтралізовано. Проте вже за мить Динамо пропустило – Макніл протягнув м'яч через півполя і з лінії низом поцілив у дальній кут. За п'ять хвилин Дуайт оформив дубль, елегантно замкнувши навіс у карний майданчик.

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