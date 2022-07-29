Евертон приймає Динамо в рамках благодійного матчу. Стартові склади та відеотрансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Евертон – Динамо відбудеться на Гудісон Парк. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Віталій Миколенко вперше зіграє проти своєї колишньої команди. Для "ірисок" це останній товариський поєдинок перед стартом нового сезону.

Евертон – Динамо: відома українська співачка а капела виконає гімн України перед матчем

Де дивитися Евертон – Динамо. Цього разу вибір у вас величезний. Транслюватимуть матч в Україні телеканали 2+2, Динамо Київ TV, М1, а також YouTube-канали FootballHub, Профутбол Digital, Динамо, ТСН та УНІАН.

Склад Евертона: Пікфорд – Паттерсон, Тарковскі, Кін, Годфрі, Миколенко (капітан), Дукуре, Івобі, Гордон, Грей, Калверт-Льюїн