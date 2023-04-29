Керівництво "ірисок" нагадало команді про контракти, де передбачене зрізання зарплати у разі прощання з АПЛ, інформує The Telegraph.

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Евертон і без того має фінансові труднощі, а виліт в Чемпіоншип стане додатковим потужним ударом. Щоправда, далеко не всі гравці повинні боятися за свої гаманці. Евертон постійно почав прописувати цей пункт лише минулого літа після важкої боротьби за виживання в сезоні 2021/22. Це означає, що в зоні ризику Коуді, Тарковскі, Гуйє, Гарнер, Мопе, Макніл і Онана. Віталій Миколенко прийшов у січні 2022-го, коли "іриски" також були в нижній частині таблиці та цілком могли додавати такий пункт.

Нагадаємо, за 5 турів до фінішу Евертон йде передостаннім, відстаючи від рятівної зони на 2 очки. Наступний матч команда Миколенка проведе 1 травня на полі прямого конкурента – Лестера.

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