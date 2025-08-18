Лідс та Евертон зійшлися в останньому матчі першого туру АПЛ 2025/26. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Віталій Миколенко зазнав прикрого пошкодження у останньому спарингу проти Роми і був змушений пропускати старт АПЛ. Девід Мойєс закрив лівий фланг оборони універсалом Гарнером.

Лідс минулого сезону ефектно виграв Чемпіоншип, але зазвичай команди Даніеля Фарке стають безпорадними на рівні АПЛ. Нинішній матч додав оптимізму фанатам "павичів". Господарі Елланд Роуд весь перший тайм "возили" Евертон, який до перерви не мав жодного удару! Щоправда, у Лідса також були проблеми із завершенням, тому на табло довго світилися нулі.

На 53-й хвилині "іриски" нарешті пробивають – Гуйє з-за меж карного майданчика вліпив над воротами. Евертон ще й міг залишитися у меншості, коли Ієрогбунам брутально влетів у Ампаду. Гомілкостоп капітана Лідса моторошно викрутився під неприроднім кутом. Ієрогбунам дивом відбувся жовтою, Ампаду не меншим дивом підвівся і продовжив гру.

Мойєс випустив зіркового новачка Гріліша, проте той "розчинився" у загальній сірості Евертона. На 84-й хвилині сталася розв'язка. Традиційно хоробрий Тарковскі кинувся під рикошетний удар Штаха. Капітан "ірисок" ніби й притискав руку, але рефері Кріс Кавана призначив пенальті. Пікфорд звично витягнув свою пляшечку з підказками щодо пенальтистів суперника. Кіпер Евертона навіть вгадав напрямок удару, однак Лукас Нмеча пробив надто точно.

1:0 – Лідс повертається в АПЛ заслуженою перемогою. Евертон покараний за боягузливий футбол проти новачка еліти.

