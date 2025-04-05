Евертон у рамках 31-го туру АПЛ 2024/25 приймає Арсенал. Стартові склади та посилення на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 31-го туру АПЛ 2024/25 між Евертоном і Арсеналом розпочнеться о 14:30 за київським часом. Телетрансляція поєдинку доступна на Setanta Sports. Віталій Миколенко навіть не потрапив до заявки "ірисок", а от Олександр Зінченко опинився у запасі "канонірів".

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Стартові склади

Евертон: Пікфорд – О'Брайєн, Тарковскі, Брантвейт, Паттерсон – Гуйє, Іроєгбунам – Харрісон, Дукуре, Ндіає – Бету.

Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Ківьйор, Льюїс-Скеллі – Жоржінью, Райс, Меріно – Нванері, Стерлінг, Троссар.

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