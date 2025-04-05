Евертон у рамках 31-го туру АПЛ 2024/25 розписав нічию з Арсеналом (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Мікель Артета повернувся на рідний стадіон і провів невдалий матч проти свого колишнього тренера – Девіда Моєса.

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На жаль, Зінченка та Миколенка в основному складі команд побачити не вдалося. Відсутність Віталія дещо здивувала, адже українець вже відновився від травми й встиг зіграти з Ліверпулем три дні тому – причому наш земляк закрив самого Салаха! На звичайну ротацію це не схоже, адже екс-динамівець не потрапив навіть до заявки.

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Зінченко ж залишився у запасі. Взагалі, старт "канонірів" виглядав надзвичайно ослабленим – у ньому знайшлося місце Ківіору (вийшов замість травмованого Габріеля), Нванері, Стерлінгу, Жоржінью та Вайту. Можливо, Мікель Артета приберіг лідерів до чвертьфіналу ЛЧ, адже на банці залишились Едегор, Парті, Тімбер, Сака та Мартінеллі.

Троссар і лідери "ірисок" – запорука успіху Арсенала в першому таймі

Перший тайм на Гудісоні виявився рівним і навіть нудним. Гості прогнозовано контролювали м'яч (66%), однак за іншими ключовими показниками перевага залишалася невеличкою. 6:3 за ударами при трьох заблокованих пострілах лондонців, 27:24 за переможними єдиноборствами, 20:15 за дотиками в штрафному.

Моментів виникало небагато, що теж не дивує. Арсенал у поточному сезоні мало створює у позиційному наступі, але шикарно обороняється й пресингує. І все одно "каноніри" виглядали гострішими – а допомогли в цьому Троссар та самі "іриски".

Так, вже на 2-й хвилині Пікфорд обрізався в центрі поля під тиском Леандро. Господарям пощастило з відскоком, але бельгієць розвернувся й запустив атаку правим флангом. Вайт прийняв пас на хід і виконав простріл в центр штрафного, а Стерлінг замкнув – удар накрили.

Троссар – найкращий після Меріно футболіст Арсенала за гостротою відкривань (xThread recieved) і перший після центрбеків за кількістю просувань на дриблінгу (carry).

На 11-й хвилині Пікфорд не дотягнувся до подачі Райса з кутового. Деклан же крутив прямо у дальню дев'ятку, але Брентвейт опинився на лінії воріт і вибив м'яч головою. Ще через п'ять хвилин футболіст Евертона зіграв за Арсенал в обороні – Бету замикав навіс зі стандарту, пробивши головою під дальню стійку, однак сферу перед порожнім кутом заблокував О'Браєн!

Зрештою, на 34-й хвилині підопічні Мікеля Артети забили гол. Знову не обійшлося без допомоги суперника – Гейє у боротьбі за верховий м'яч скинув його на хід Стерлінгу, а той протягнув м'яч вперед. Все завершилось переведенням на лівий край штрафного, звідки пробив Троссар – точно в правий нижній! 0:1.

У компенсований час Троссар міг і дубль оформити увірвавшись на лівий кут карного майданчика й уникнувши підкату Тарковскі. Леандро вийшов віч-на-віч з Пікфордом і спробував проштовхнути поміж ніг голкіперу, але той встиг зімкнутись.

До активу "ірисок" у першому таймі можна занести тільки епізод з тиском на Вайта, внаслідок якого бен віддав жахливий пас назад. Бету перехопив м'яч, обіграв Раю й простріли з гострого кута, однак на замикання ніхто не встиг. У підсумку, команди відправились відпочивати за рахунку 1:0 на користь Арсенала.

We've had four shots between Everton and Arsenal but none of them have tested the goalkeepers so far...



Can either side find a breakthrough before half-time? #EVEARS — Premier League (@premierleague) April 5, 2025

Артеті довелося "кинути гвардію у вогонь"

Евертон відверто провалив першу частину зустрічі. Команді бракувало навіть емоцій – футбол на Гудісоні нагадував буденний ранковий матч. Другий тайм "іриски" розпочали краще, увімкнувши високий пресинг і ледь не забивши через 35 секунд після відновлення гри. "Героєм" ледь не став Рая, який вийшов за межі штрафного й махнув повз м'яч.

Тоді лондонцям пощастило з відскоком, однак всього через 10 секунд господарі заробили пенальті. Харіссон зачепився за закидання, виграв позицію у Льюїса-Скеллі й впав після контакту з Майлзом. Арбітр без вагань вказав на "позначку", хоча рішення дуже неоднозначне. Так чи інакше, Ндіає впевнено переграв Раю – 1:1!

Ща через три хвилини Евертон міг і вперед вийти. Після відбирання на власній половині у напрямку Дукуре відправилась довга передача, яка призвела до вривання Абдулая на лівий край карного майданчика. Той зблизився з голкіпером і пробив у ближній кут, однак Рая врятував Арсенал.

На жаль для нейтральних вболівальників, в наступні 25 хвилин моментів не виникало. Винятком став штрафний удар, який після шикарного слалому заробив Льюїс-Скеллі. Райс обкрутив стінку потужним ударом, змусивши Пікфорда парирувати кулаками.

Myles Lewis Skelly you are INSANE kid pic.twitter.com/7vqeAyFKmy — George (@George_Zur) April 5, 2025

Слалом Льюїса-Скеллі

Арсенал вирівняв гру, але для перемоги цього не вистачало – хоча наполі ще з 46-ї хвилини перебували Мартінеллі та Сака, які замінили Стерлінга й Нванері. Мікелю Артеті в таких умовах довелося випускати ще двох гвардійців. Тімбер на 61-й з'явився замість Вайта, а на 71-й хвилині Жоржінью поступився місцем для Едегора.

Набагато кращою ситуація не стала. До активу Арсенала в завершальній частині зустрічі можна занести тільки два епізоди. Перший трапився на 77-й хвилині, коли Троссар зачепився за лонгбол і вирвався віч-на-віч з Пікфордом – Джордан парирував його постріл метрів з 12-ти, однак там все одно помітили офсайд. На 84-й же голкіпер врятував "ірисок", витягнувши обвідний і сильний удар Мартінеллі.

What a save , Jordan Pickford are you fuckin kidding me , class apart

Meanwhile it was a foul to Everton by trossad pic.twitter.com/Sm5QotPd7q — WaCity17 (@WaCity17) April 5, 2025

Останню нагоду вирвати перемогу змарнував Меріно, який замикав навіс у район лінії воротарського. На щастя для господарів, Мікель пробив дуже неточно. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – Арсенал залишається другим, а Евертон обійшов Тоттенхем і відірвався від зони вильоту на 15 очок.

Зінченко на полі так і не з'явився. Замість Олександра на 75-й хвилині випустили Тірні. Будемо сподіватись, що Мікель Артета приберіг українця для чвертьфіналу ЛЧ!

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