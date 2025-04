Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Мікель Артета повернувся на рідний стадіон і провів невдалий матч проти свого колишнього тренера – Девіда Моєса.

Без українців, але з думками про Лігу чемпіонів

На жаль, Зінченка та Миколенка в основному складі команд побачити не вдалося. Відсутність Віталія дещо здивувала, адже українець вже відновився від травми й встиг зіграти з Ліверпулем три дні тому – причому наш земляк закрив самого Салаха! На звичайну ротацію це не схоже, адже екс-динамівець не потрапив навіть до заявки.

Зінченко ж залишився у запасі. Взагалі, старт "канонірів" виглядав надзвичайно ослабленим – у ньому знайшлося місце Ківіору (вийшов замість травмованого Габріеля), Нванері, Стерлінгу, Жоржінью та Вайту. Можливо, Мікель Артета приберіг лідерів до чвертьфіналу ЛЧ, адже на банці залишились Едегор, Парті, Тімбер, Сака та Мартінеллі.

Троссар і лідери "ірисок" – запорука успіху Арсенала в першому таймі

Перший тайм на Гудісоні виявився рівним і навіть нудним. Гості прогнозовано контролювали м'яч (66%), однак за іншими ключовими показниками перевага залишалася невеличкою. 6:3 за ударами при трьох заблокованих пострілах лондонців, 27:24 за переможними єдиноборствами, 20:15 за дотиками в штрафному.

Моментів виникало небагато, що теж не дивує. Арсенал у поточному сезоні мало створює у позиційному наступі, але шикарно обороняється й пресингує. І все одно "каноніри" виглядали гострішими – а допомогли в цьому Троссар та самі "іриски".

Так, вже на 2-й хвилині Пікфорд обрізався в центрі поля під тиском Леандро. Господарям пощастило з відскоком, але бельгієць розвернувся й запустив атаку правим флангом. Вайт прийняв пас на хід і виконав простріл в центр штрафного, а Стерлінг замкнув – удар накрили.

Троссар – найкращий після Меріно футболіст Арсенала за гостротою відкривань (xThread recieved) і перший після центрбеків за кількістю просувань на дриблінгу (carry).

На 11-й хвилині Пікфорд не дотягнувся до подачі Райса з кутового. Деклан же крутив прямо у дальню дев'ятку, але Брентвейт опинився на лінії воріт і вибив м'яч головою. Ще через п'ять хвилин футболіст Евертона зіграв за Арсенал в обороні – Бету замикав навіс зі стандарту, пробивши головою під дальню стійку, однак сферу перед порожнім кутом заблокував О'Браєн!

Зрештою, на 34-й хвилині підопічні Мікеля Артети забили гол. Знову не обійшлося без допомоги суперника – Гейє у боротьбі за верховий м'яч скинув його на хід Стерлінгу, а той протягнув м'яч вперед. Все завершилось переведенням на лівий край штрафного, звідки пробив Троссар – точно в правий нижній! 0:1.

У компенсований час Троссар міг і дубль оформити увірвавшись на лівий кут карного майданчика й уникнувши підкату Тарковскі. Леандро вийшов віч-на-віч з Пікфордом і спробував проштовхнути поміж ніг голкіперу, але той встиг зімкнутись.

До активу "ірисок" у першому таймі можна занести тільки епізод з тиском на Вайта, внаслідок якого бен віддав жахливий пас назад. Бету перехопив м'яч, обіграв Раю й простріли з гострого кута, однак на замикання ніхто не встиг. У підсумку, команди відправились відпочивати за рахунку 1:0 на користь Арсенала.

We've had four shots between Everton and Arsenal but none of them have tested the goalkeepers so far...



Can either side find a breakthrough before half-time? #EVEARS