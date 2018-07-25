Евертон активно намагається підписати двох захисників Барселони

"Іриски" ведуть переговори з Барселоною щодо трансферів Єррі Міни та Люки Діня.

Евертон активізував свої зусилля на трансферному ринку, щоб підписати двох захисників Барселони – Єррі Міну та Люку Діня, інформує Sky Sports.

"Іриски" давно зацікавлені у придбанні Діня та Міни – ще на початку липня ліверпульський клуб був готовий віддати за колумбійця 24 млн євро.

Міна на чемпіонаті світу-2018 забив 3 голи за збірну, тому його вартість піднялася. За Єррі також полюють Вулверхемптон, Манчестер Юнайтед і Ліон. Колумбієць приєднався до Барселони лише взимку 2018 року з Палмейраса.

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