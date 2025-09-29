Евертон та Вест Хем закривають програму шостого туру АПЛ 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Евертон – Вест Хем відбудеться сьогодні (29 вересня). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на каналі і платформі Setanta Sports за наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у онлайні Футбол 24.

Віталій Миколенко посеред тижня отримав обмаль часу в матчі Кубка ліги, але сьогодні повертається до стартового складу Евертона.

Стартовий склад Евертона: Пікфорд – О'Браєн, Тарковскі, Кін, Миколенко – Гуйє, Гарнер – Ндіає, Дьюсбері-Хол, Гріліш – Бету.

Стартовий склад Вест Хема: Ареола – Вокер-Пітерс, Мавропанос, Кілман, Діуф – Магасса, Фернандеш – Боуен, Пакета, Саммервіл, – Фюлькруг.