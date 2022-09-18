Захисник збірної України Віталій Миколенко став незамінним гравцем у команді Френка Лемпарда. Сьогодні він теж вийде з перших хвилин.

"Іриски" оголосили стартовий склад на протистояння 8-го туру АПЛ проти Вест Хема. В одинадцятці традиційно опинився Віталій Миколенко.

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Оборонець збірної України зі старту виходив у всіх поєдинках поточного сезону англійської Прем'єр-ліги. Протистояння з Вест Хемом, яке розпочнеться о 16:15, стане сьомим поспіль.

Попередні результати Евертона не найкращі – дві поразки та чотири мирові. Сьогодні є можливість відштовхнутись від зони вильоту, адже виступи суперника теж не надто вдалі.

Евертон – Вест Хем на setantasports.com: анонс матчу АПЛ