Евертон – Вест Хем: бос "ірисок" зірвав інтерв'ю Бернарда, засипавши його компліментами за гол команді Ярмоленка

Голова правління Евертона Білл Кенрайт вирішив зізнатись у любові вінгеру ліверпульського клубу Бернарду після матчу проти Вест Хема (2:0).

"Я люблю цього хлопця, я полюбив його з першого разу, як тільки побачив на полі.

Поразка "молотобійців" із Ярмоленком у складі у відеоогляді матчу Евертон – Вест Хем – 2:0

Він такий малий, і все ж які він речі витворяє з м'ячем. Саме це люблять вболівальники Евертона більше за все. До речі, гол – чудовий", – сказав Кенрайт для Toffee TV, перервавши інтерв'ю Бернарда.

Нагадаємо, екс-зірка Шахтаря забив один з двох голів у ворота Вест Хема. В поточному сезоні АПЛ 27-річний бразилець провів 7 матчів, в яких відзначився двома голами.

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