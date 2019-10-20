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Евертон – Вест Хем: бос "ірисок" зірвав інтерв'ю Бернарда, засипавши його компліментами за гол команді Ярмоленка

11:47 239 Читать на русском
Евертон – Вест Хем: бос "ірисок" зірвав інтерв'ю Бернарда, засипавши його компліментами за гол команді Ярмоленка
Бернард (праворуч) / Фото ФК Евертон

Голова правління Евертона Білл Кенрайт вирішив зізнатись у любові вінгеру ліверпульського клубу Бернарду після матчу проти Вест Хема (2:0).

17’ Бернард
90+2’ Гілфі Сігурдссон
 
17’ Бернард
90+2’ Гілфі Сігурдссон

"Я люблю цього хлопця, я полюбив його з першого разу, як тільки побачив на полі.

Поразка "молотобійців" із Ярмоленком у складі у відеоогляді матчу Евертон – Вест Хем – 2:0

Він такий малий, і все ж які він речі витворяє з м'ячем. Саме це люблять вболівальники Евертона більше за все. До речі, гол – чудовий", – сказав Кенрайт для Toffee TV, перервавши інтерв'ю Бернарда.

Нагадаємо, екс-зірка Шахтаря забив один з двох голів у ворота Вест Хема. В поточному сезоні АПЛ 27-річний бразилець провів 7 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Англія Відеоновини Евертон - Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Бернард Бернард Евертон Евертон
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