Як відомо, сьогодні, 29 липня, у Ліверпулі відбудеться благодійний поєдинок між Евертоном та Динамо.

Евертон – Динамо: Миколенко наголосив на важливості поєдинку між його теперішньою і колишньою командами

За інформацією 1+1 media, на стадіоні Гудісон Парк виступлять представники швейцарського гурту Kadebostany з піснею "Another Sunrise", яка записана спільно з українськими вокалістками, та переможець британського The Voice 2021 Craig Eddie.

Гімн України перед початком матчу акапельно виконає відома українська співачка Тіна Кароль. Учасниця найпопулярнішого вокального шоу "Голос країни" Інесса Грицаєнко виконає пісню, що є музичним символом пацифізму – "Imagine" Джона Леннона. До того ж артисти заспівають гімн українського спротиву, пісню "Ой у лузі червона калина", за участі хорового колективу українок, чиї чоловіки наразі боронять Україну на фронті.

Нагадаємо, початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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