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Евертон – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

18:07 239 Читать на русском
Евертон – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Евертон – Челсі – відео голів та огляд матчу

Евертон несподівано обіграв Челсі у матчі 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Челсі.

5’ Рішарлісон
49’ Домінік Келверт-Левін
84’ Домінік Келверт-Левін
 
Матео Ковачіч 52’
5’ Рішарлісон
49’ Домінік Келверт-Левін
52’ Матео Ковачіч
84’ Домінік Келверт-Левін

Господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині – після навісу Сідібе Рішарлісон влучно пробив головою. Одразу після перерви Келверт-Левін подвоїв перевагу "ірисок", які проводили свій перший матч після звільнення Марку Сілви. Челсі повернувся у гру завдяки дальньому пострілу Ковачіча на 52-й хвилині.

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Тотальне домінування Команди Лемпарда, все ж, не дозволило їй досягти бажаного результату. На 84-й хвилині Келверт-Левін забив свій другий гол у матчі, встановивши остаточний рахунок.

Ця перемога дозволила "ірискам" віддалитися від зони вильоту. Тепер у Евертона 17 очок і 14 місце в турнірній таблиці. Для Челсі ця поразка стала третьою у чотирьох останніх матчах в АПЛ.

Евертон здобув сенсаційну перемогу над Челсі після звільнення Марку Сілви

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Відеоновини Евертон - Челсі Евертон Евертон Челсі Челсі Англія Домінік Келверт-Левін Домінік Келверт-Левін
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