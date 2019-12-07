Евертон – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Евертон несподівано обіграв Челсі у матчі 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Челсі.

Господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині – після навісу Сідібе Рішарлісон влучно пробив головою. Одразу після перерви Келверт-Левін подвоїв перевагу "ірисок", які проводили свій перший матч після звільнення Марку Сілви. Челсі повернувся у гру завдяки дальньому пострілу Ковачіча на 52-й хвилині.

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Тотальне домінування Команди Лемпарда, все ж, не дозволило їй досягти бажаного результату. На 84-й хвилині Келверт-Левін забив свій другий гол у матчі, встановивши остаточний рахунок.

Ця перемога дозволила "ірискам" віддалитися від зони вильоту. Тепер у Евертона 17 очок і 14 місце в турнірній таблиці. Для Челсі ця поразка стала третьою у чотирьох останніх матчах в АПЛ.

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