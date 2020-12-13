Евертон зумів перемогти Челсі на власному полі. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Евертон приймав Челсі в одному з центральних поєдинків 12-го туру АПЛ. "Іриски" повели в рахунку вже в першій 45-хвилинці – це Сігурдссон реалізував одинадцятиметровий, призначений за фол у штрафному майданчику. Опісля була справжня навала підопічних Лемпарда, але Евертон рятував воротар разом із каркасом воріт.

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1:0 – команда Анчелотті перериває 17-матчеву безпрограшну серію Челсі у всіх турнірах та виходить на 7 місце з 20 пунктами. "Аристократи" втрачають шанс очолити турнірну таблицю та йдуть третіми з 22 очками.