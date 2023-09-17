Евертон приймає Арсенал у 5 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.

Матч Евертон – Арсенал стартує о 18:30 за київським часом. Дивитися матч можна на каналі Setanta Sports Ukraine та на платформі Setanta Sports. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

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Олександр Зінченко виходить з перших хвилин за Арсенал, який за 4 тури лише раз втратив очки. Віталій Миколенко вперше в цьому сезоні АПЛ з'являється в основі Евертона, який за 4 тури лише раз не програв.

Стартові склади команд

Евертон: Пікфорд – Янг, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко – МакНіл, Гуйє, Онана, Данжума – Дукуре – Бету.

Запасні: Віржінія, Паттерсон, Кін, Годфрі, Гарнер, Оньянго, Доббін, Шерміті, Калверт-Льюїн.

Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Едегор, Райс, Вієйра – Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Томіясу, Ківіор, Жоржінью, Хаверц, Троссар, Сміт-Роу, Нелсон, Жезус.