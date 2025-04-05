Арсенал зіграв унічию з Евертоном (1:1) у 31 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Каноніри" втратили змогу наблизитися до Ліверпуля, поділивши очки з "ірисками". На 33 хвилині Стерлінг розігнав швидку атаку, а потім віддав точний пас на Троссара. Леандро зумів обіграти захисника і влучно пробив.

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Утім, по перерві Евертон зумів зрівняти рахунок. Арбітр призначив пенальті за фол Льюїса-Скеллі. Ндіає впевнено реалізував 11-метровий. Більше голів у матчі публіка не побачила.

Арсенал залишився на другому місці з 62 балами, але Ліверпуль у цьому турі не грав і може збільшити свій відрив.

До слова, ні Зінченко, ні Миколенко на полі не з'явилися.