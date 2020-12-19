Евертон обіграв Арсенал в рамках 14-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Арсенал продовжив свою безвиграшну серію до семи матчів. Останню перемогу "каноніри" святкували ще першого листопада. Натомість Евертон тріумфально завершив серію матчів проти топ-команд – колектив Карло Анчелотті по черзі обіграв Челсі, Лестер та Арсенал.

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Завдяки цій перемозі Евертон набрав 26 очок та принаймні до завтрашнього матчу Тоттенхема проти Лестера піднявся на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Арсенал балансує в чотирьох очках над зоною вильоту.