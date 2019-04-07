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Евертон –​​​​​​​ Арсенал –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

19:54 153 Читать на русском
Евертон –​​​​​​​ Арсенал –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу
Евертон – Арсенал – 1:0 / АПЛ

Евертон на своєму полі здолав Арсенал у матчі 33 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

10’ Філ Ягелка
 
10’ Філ Ягелка

Арсенал у 33 турі АПЛ завітав у гості на Гудісон Парк, де зіграв проти Евертона. "Іриски" швидко відкрили рахунок зусиллями Філа Джагелки і загалом протягом гри створили значно більше моментів за "канонірів".

Арсенал на виїзді поступився Евертону

Арсенал залишився на 4 позиції з 63 очками в активі, тоді як Евертон набрав 46 пунктів і піднявся на 8 сходинку.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Англія Евертон - Арсенал Арсенал Арсенал Евертон Евертон
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