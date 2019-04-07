Евертон на своєму полі здолав Арсенал у матчі 33 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Арсенал у 33 турі АПЛ завітав у гості на Гудісон Парк, де зіграв проти Евертона. "Іриски" швидко відкрили рахунок зусиллями Філа Джагелки і загалом протягом гри створили значно більше моментів за "канонірів".

Арсенал на виїзді поступився Евертону

Арсенал залишився на 4 позиції з 63 очками в активі, тоді як Евертон набрав 46 пунктів і піднявся на 8 сходинку.