Досвідчений захисник поставив підпис під угодою, розрахованою до 30 червня 2023-го. 32-річний Джонні Еванс приєднався до команди влітку 2018-го і з того часу провів у синій футболці 89 матчів, забивши 3 голи, інформує офіційний сайт Лестера.

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Триразовий чемпіон Англії у складі Манчестер Юнайтед також пограв у Прем'єр-лізі за Сандерленд та Вест Бромвіч, з якого і перебрався до Лестера 2,5 роки тому. В сезоні 2020/21 північноірландець провів 15 матчів, у яких віддав 1 гольову передачу.

До слова, Лестер після 16 турів перебуває в зоні Ліги чемпіонів. Команда Брендана Роджерса набрала 29 очок і посідає 3 позицію АПЛ.

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