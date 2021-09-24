Колишній форвард Барселони Самюель Ето'О порозмірковував, хто буде "на троні" після Мессі та Роналду.

"Холанд? Він дуже хороший нападник. Я не можу сказати інакше. Але, на мій погляд, Мбаппе – унікальний гравець.

Карколомний гол Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Уніон Берлін – 4:2

Саме він підніметься на рівень Мессі та Роналду", – цитує Ето'О Cadena Ser.

У минулому сезоні Бундесліги Ерлінг Холанд у футболці Борусії Д провів 28 матчів, в яких відзначився 27-ма голами. Для порівняння, форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе зіграв у 34-х поєдинках і також забив 27 м'ячів.

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