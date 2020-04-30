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Ето'О: Завдяки моїй пораді кар'єра Мессі змінилася

30 квітня 10:05 985 Читать на русском
Ето'О: Завдяки моїй пораді кар'єра Мессі змінилася
Ліонель Мессі / DIARIO AS

Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О розповів, як допоміг кар'єрі Ліонеля Мессі.

"Спочатку він балансував між першою командою і молодіжкою, але був достатньо хороший. Ми вже тоді знали, що Мессі одного разу стане тим, ким він став зараз. Я дуже щасливий, тому що він досяг цього завдяки своїй важкій роботі. Він зовсім не змінився. Мессі, як і раніше, та ж хороша людина, яку я знав тоді і знаю досі.

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Нещодавно він сказав: "Спасибі Самюелю". Завдяки моїй пораді, яку я не буду тут розкривати, його кар'єра змінилася. У той час він мав виправити деякі речі, але у нього завжди був цей талант. Я пишаюся і радий бачити історію, яку він написав, і яка ще не закінчилася.

Буде дуже важко, навіть неможливо перевершити його досягнення. Найголовніше для мене – це його характер. Всі цінують його і люблять як гравця. Але він чудовий хлопець, і я пишаюся тим, що досі серед його друзів", – цитує Ето'О AS з посиланням на телеканал DAZN.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Самюель Ето'О Самюель Ето'О
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