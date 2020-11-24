Екс-форвард Барселони Самюель Ето'О вважає, що каталонцям варто задуматись про майбутнє.

"Знаю, Мессі дасть Барселоні ще кілька років, але він старіє. Клубу слід задуматися про майбутнє.

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Звернув би увагу на Мбаппе і Мукоко з дортмундської Боруссії. Юссуфа стане майбутньою зіркою футболу", – цитує Ето'О Mundo Deportivo.

Нагадаємо, влітку 33-річний аргентинець мав намір покинути Барсу, але керівництво клубу не відпустило Ліонеля, що спровокувало конфлікт між сторонами. За інформацією ЗМІ, Мессі остаточно попрощається з каталонцями після завершення нинішнього сезону.

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