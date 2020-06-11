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Ето'О закликав Хаві повернутись в Барселону, поки там грає бог футболу

10:56 216 Читать на русском
Ето'О закликав Хаві повернутись в Барселону, поки там грає бог футболу
Самюель Ето'О та Хаві Ернандес / Фото ФК Барселона

Екс-форвард Барселони Самюель Ето'О хоче ще раз стати свідком співпраці Ліонеля Мессі та Хаві Ернандеса.

"Я сказав Хаві, що він в будь-якому випадку повинен повернутися в Барсу. Я сказав йому, що він зобов'язаний це зробити, поки там грає бог футболу.

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Вони з Мессі грали разом, і в цьому плані Хаві буде легше, ніж будь-кому іншому", – цитує Ето'О Goal.

Нагадаємо, іспанський фахівець очолює Аль-Садд з травня 2019-го та вже встиг здобути кілька трофеїв з катарською командою. Також у ЗМІ поширювали інформацію, що Хаві є потенційним кандидатом на посаду тренера Барселони.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Хаві Ернандес Хаві Ернандес Самюель Ето'О Самюель Ето'О Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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