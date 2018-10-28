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Ето'О забив курйозний гол у Катарі

27 жовтня 11:17 690 Читать на русском
Ето'О забив курйозний гол у Катарі
Самюель Ето'О / фото із соцмереж

Знаменитий екс-форвард Барселони, Челсі та збірної Камеруну Самюель Ето'О став автором курйозного взяття воріт в матчі чемпіонату Катару.

У поєдинку першості Катару Самюель Ето'О, який захищає кольори Катар СК, вразив ворота Аль-Арабі. На 25-й хвилині зустрічі голкіпер не зміг обробити м'яч та відпустив його від себе. Камерунець був тут як тут: Ето'О обікрав суперника та закотив м'яч у порожні ворота.

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Це 4 гол камерунця за Катар СК, який посідає 9 місце в чемпіонаті.

37-річний Ето'О підписав контракт з Катар СК влітку цього року. Раніше форвард виступав за Мальорку, Барселону, Челсі, Анжи, Інтер, Антальяспор та інші клуби.

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Теги
Відеоновини футбольні курйози Світ Катар СК Самюель Ето'О Самюель Ето'О
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