Ето'О високо відзначив роль Моурінью в своїй кар'єрі

Колишній форвард Барселони Самюель Ето'О не скупився на компліменти для португальського фахівця Жозе Моурінью.
"Я втомився це повторювати, але скажу, Моурінью – один з найкращих людей у світовому футболі.
Самюель Ето'О оголосив про завершення кар’єри
Коли я оголосив про завершення кар'єри, він був першим, хто надіслав мені повідомлення. Всі гравці боролися за нього", – цитує Ето'О Sport.es.
Нагадаємо, Ето'О працював під наставництвом Моурінью в Інтері та Челсі.
Зараз 56-річний португальський тренер залишається без роботи. Останнім клубом Моурінью був Манчестер Юнайтед, з якого його звільнили в грудні 2018-го через незадовільні результати команди.
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