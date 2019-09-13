Ето'О високо відзначив роль Моурінью в своїй кар'єрі

Колишній форвард Барселони Самюель Ето'О не скупився на компліменти для португальського фахівця Жозе Моурінью.

"Я втомився це повторювати, але скажу, Моурінью – один з найкращих людей у світовому футболі.

Самюель Ето'О оголосив про завершення кар’єри

Коли я оголосив про завершення кар'єри, він був першим, хто надіслав мені повідомлення. Всі гравці боролися за нього", – цитує Ето'О Sport.es.

Нагадаємо, Ето'О працював під наставництвом Моурінью в Інтері та Челсі.

Зараз 56-річний португальський тренер залишається без роботи. Останнім клубом Моурінью був Манчестер Юнайтед, з якого його звільнили в грудні 2018-го через незадовільні результати команди.

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