Під час інтерв'ю у камерунця запитали, що Ансу Фаті може почерпнути у Мессі, та додали, що Ето'О ж грав з Ліонелем.

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Самюелю, схоже, таке формулювання не сподобалось, відповідь була різкою. "Ні. Він грав зі мною, а це інше. Мессі грав зі мною. Я не грав з Мессі. У мій час, коли я був в команді, Мессі грав зі мною. Все було зовсім інакше", – цитує ексфорварда Daily Mail.

Зауважимо, Самюель Ето'О захищав кольори Барселони з серпня 2004-го по липень 2009-го. Ліонель Мессі вперше одягнув футболку "блаугранас" у жовтні 2004 року.

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