"Спасибі, але я провів всього 1-2 сезони на правому фланзі. При цьому у мене 25 років кар'єри центрального нападника. Відсутність поваги від France Football", – написав Ето'О на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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До слова, спеціальне журі відбирало списки кандидатів – воротарів, лівих, центральних та правих захисників, центральних і атакувальних півзахисників, лівих, правих і центральних нападників. Пул з понад 170 журналістів провідних світових видань вибере найкращих на кожній позиції. Символічна збірна буде оголошена у грудні.

Нагадаємо, 38-річний форвард виступав за Реал, Леганес, Еспаньйол, Мальорку, Барселону, Інтер, Анжі, Челсі, Евертон, Сампдорію, Антальяспор, Коньяспор та Катар. Ето'О тричі перемагав у Лізі чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Іспанії і один раз вигравав італійську Серію А. Самуель – найкращий бомбардир в історії збірної Камеруну, кольори якої захищав з 1996 по 2014 рік.

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