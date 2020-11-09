Легендарний камерунець потрапив у серйозну ДТП на батьківщині, повідомляє Mundo Deportivo.

Відомий український тренер загинув у жахливій ДТП

Ето'О повертався з весілля, коли в його автомобіль врізався рейсовий автобус. Машина 39-річного екс-футболіста перетворилася на купу брухту, передню частину просто зім'яло вщент. На місце подій оперативно прибула швидка, і відвезла Самюеля в найближчий госпіталь. На щастя, камерунець відбувся легкою травмою голови, його здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, форвард виступав за Реал, Леганес, Еспаньйол, Мальорку, Барселону, Інтер, Анжі, Челсі, Евертон, Сампдорію, Антальяспор, Коньяспор та Катар. Ето'О тричі перемагав у Лізі чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Іспанії і один раз вигравав італійську Серію А. Самюель – найкращий бомбардир в історії збірної Камеруну, кольори якої захищав з 1996 по 2014 рік.

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