Ето'О постане перед судом – до легенди Барселони позивається власний син
18:16 - Читать на русском
Камерунський екс-форвард має серйозні проблеми із законом.
Етьєн Ето'О, син легендарного камерунського нападника, подав до суду на свого батька, повідомляє Mundo Deportivo.
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Самюель звинувачується у невиконанні батьківських обов'язків, нащадок екс-гравця Барселони вимагає у винуватця 20 тисяч євро. Також у позові матір Етьєна пояснює, що Самюель вже тривалий час не платить аліменти.
Варто відзначити, що Ето'О-молодший також пішов шляхом батька і зараз виступає за молодіжну команду іспанського Ов'єдо.
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