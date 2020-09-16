Самюель Ето'О з сином / Фото з соцмереж

Етьєн Ето'О, син легендарного камерунського нападника, подав до суду на свого батька, повідомляє Mundo Deportivo.

Неймар розбурхує расистський скандал – бразилець повторно образив свого кривдника

Самюель звинувачується у невиконанні батьківських обов'язків, нащадок екс-гравця Барселони вимагає у винуватця 20 тисяч євро. Також у позові матір Етьєна пояснює, що Самюель вже тривалий час не платить аліменти.

Варто відзначити, що Ето'О-молодший також пішов шляхом батька і зараз виступає за молодіжну команду іспанського Ов'єдо.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші