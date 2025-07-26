Президент Федерації футболу Камеруну Самюель Ето'О опинився в епіцентрі нового скандалу, який розгорівся навколо не виплати призових гравцям національної збірної.

Ще у 2023 році збірна Камеруну провела товариську гру з Мексикою, за яку африканські футболісти мали отримати 600 тисяч доларів на команду. Втім, грошей вони не побачили і досі, повідомляє Actu Cameroun.

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Зазначається, що до Федерального бюро розслідувань США, ФБР та Міністерства юстиції подали офіційну скаргу, що може призвести до міжнародного розслідування. Цікаво, що самого Ето'О не звинувачують безпосередньо, але через посаду президента федерації футболу Камеруну став ключовою ланкою у розподілі коштів.

Нагадаємо, Самюель став президентом федерації футболу Камеруну у грудні 2021 року. За свою ігрову кар'єру Ето'О зробив собі ім'я у складі Барселони та Інтера, також пограв за Мальорку, Анжи та Челсі.

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