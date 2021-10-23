"Для мене завжди переможець "Золотого м'яча" – Мессі. Мені подобається він як футболіст, як людина. Для мене він номер один: і те, як він розвивався, як він впливав на Барселону. Мій син теж його любить.

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Мені також довгий час подобається Карім Бензема, але я завжди буду голосувати за Мессі – в будь-якому голосуванні", – цитує Ето'О Goal.

За прогнозами букмекерів, нападник ПСЖ Ліонель Мессі є найімовірнішим претендентом на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2021-му. Результати оголосять 5 грудня.

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