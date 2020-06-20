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Ето'О назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі

14:04 - Читать на русском
Ето'О назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі
Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью / Фото The Times

Легендарний камерунський форвард Самюель Ето'О обрав тренера, який в підсумку став його другом.

"В першу чергу Жозе – це друг. Він щира людина, якщо йому щось не подобається, він скаже тобі про це. У нас обох яскравий темперамент, і ми добре розуміли один одного.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Він один з найкращих людей, яких я зустрічав у футболі. Люди виставляють його спірною особистістю, але це брехня. У житті і футболі є лицемірство, і багатьом це подобається більше, ніж чесним людям.

Моурінью – топ. Інша справа, що він піклується тільки про результат. Так він бачить футбол, і в цьому сенсі він номер один. Моурінью – переможець і природжений лідер. Він каже тобі правильні слова. Він великий", – цитує Ето'О Marca.

Моурінью та Ето'о разом працювали в Інтері у сезоні 2009/10.

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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Світ Самюель Самюель Ето'О Інтер Інтер Жозе Жозе Моурінью
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