Екс-форвард Інтера та Барселони прийшов подивитись матч 1/8 фіналу ЧС Бразилія – Південна Корея і буквально збожеволів.

Одноклубник Зінченка показав образливий жест гравцям Сербії – що трапилося у скандальному матчі ЧС-2022

Дорогою зі стадіону 41-річного Ето'О обступила купка фанатів. Спочатку камерунець охоче робив фотографії, демонструючи виключну люб'язність. Втім, все змінилося, коли до нього підійшов ще один чоловік з камерою і щось сказав. Семмі розлютився, почав переслідувати "оператора" та зрештою брутально вдарив ногою на очах десятків людей. Жертва Ето'О впав на землю, але натовп врятував від продовження самосуду.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Упродовж нинішнього року триразовий переможець ЛЧ постійно потрапляє в скандали. Ето'О отримав 22 місяці умовного тюремного терміну за несплату податків в Іспанії, а перед Мундіалем влаштував дивні торги за право постачати форму для збірної Камеруну.

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