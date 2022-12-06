Ето'О брутально вдарив фаната на чемпіонаті світу – камери зафіксували звірства легенди
Екс-зірка збірної Камеруну, а нині президент тамтешньої федерації футболу Самюель Ето'О останнім часом постійно потрапляє в різноманітні скандали.
Екс-форвард Інтера та Барселони прийшов подивитись матч 1/8 фіналу ЧС Бразилія – Південна Корея і буквально збожеволів.
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Дорогою зі стадіону 41-річного Ето'О обступила купка фанатів. Спочатку камерунець охоче робив фотографії, демонструючи виключну люб'язність. Втім, все змінилося, коли до нього підійшов ще один чоловік з камерою і щось сказав. Семмі розлютився, почав переслідувати "оператора" та зрештою брутально вдарив ногою на очах десятків людей. Жертва Ето'О впав на землю, але натовп врятував від продовження самосуду.
Упродовж нинішнього року триразовий переможець ЛЧ постійно потрапляє в скандали. Ето'О отримав 22 місяці умовного тюремного терміну за несплату податків в Іспанії, а перед Мундіалем влаштував дивні торги за право постачати форму для збірної Камеруну.
Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин