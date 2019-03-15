Есьєн за крок від переходу в Сабаїл – півзахисник стане одноклубником Рибки

Екс-хавбек Челсі та Реала Майкл Есьєн може продовжити кар'єру в Азербайджані.

"Чи можна сказати, що я вже домовився з Сабаїлом? Точна інформація буде трохи пізніше. Все визначиться після зустрічі з керівництвом клубу.

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Я – футболіст, і ще хочу пограти. Після Індонезії я залишався без футболу. У Баку зустрівся з виконавчим директором Сабаїла і він розповів мені про плани клубу на майбутнє. Мене це привабило. Для мене, як для футболіста, це новий виклик. Плани клубу мені сподобалися, тому я вирішив прийти сюди", – сказав Есьєн в коментарі Аzerisport.

До слова, сьогодні 36-річний Майкл відвідав матч місцевого чемпіонату між Сабаїлом та Карабахом (1:2). Зазначимо, що за Сабаїл наразі виступає екс-голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка.

Зазначимо, у березні 2017 року Есьєн покинув індонезійський Персіб Бандунг.

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