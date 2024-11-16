Ліга націй 2024/25, дивізіон С, 5-й тур

Група 1

Азербайджан – Естонія – 0:0

Попередній очний матч Естонія виграла 3:1, тому нічия гарантувала їй збереження прописки в третьому дивізіоні.

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Гості вже на першій хвилині могли навіть вийти вперед, але удар Анієра зупинила поперечка. Свій каркас був і в Азербайджана. Під завісу першого тайму Джафаркулієв влучив у хрестовину.

По перерві підопічні Фернанду Сантуша оточили карний майданчик суперника, проте так і не забили. Чемпіон Європи 2016 року після 4 поразок нарешті набрав перше очко. Естонія точно залишиться у третьому дивізіоні, натомість Азербайджану залишається молитися на перехідні матчі.

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