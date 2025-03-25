У 2-му турі відбору на чемпіонат світу 2026 року Молдова на своєму полі поступилась Естонії (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Відбір до ЧС-2026, 2-й тур

Група І

Молдова – Естонія – 2:3

Голи: Ніколаєску, 67, Каймаков, 90+1 – Пітсон, 19, Саппінен, 30, Кайт, 70

Вилучення: Кожокару, 5 (червона картка) – Палуметс, 48 (друга жовта картка)

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Обидві команди у першому турі зазнали прикрих поразок: Молдова проковтнула від Норвегії 5 сухих голів, а Естонія поступилась Ізраїлю з рахунком 1:2. Тож прийшов час брати перші очки.

Вже на 5-й хвилині господарі залишились у меншості – Кожокару заробив пряму червону картку за брудний фол. Естонці одразу ж взялись реалізовувати чисельну більшість і на 19-й хвилині пробили оборону суперника. Кіпер молдован зреагував на гарматний удар Шьоннінга-Ларсена і відбив перед собою, але першим на добиванні був Пітсон, який і відкрив рахунок. В середині тайму балтійці подвоїли свою перевагу – Саппінен вистрибнув вище за інших і головою замкнув подачу з кутового.

Одразу по перерві суддя вирівняв склади – Палуметс заробив другий "гірчичник". На 62-й хвилині захисник львівських Карпат Владислав Бабогло міг скорочувати відставання, але головою переправив сферу повз ворота. За трохи Ніколаєску відновив інтригу, прицільно пробивши під праву стійку, але Кайт за три хвилини знову збільшив перевагу естонців до двох м'ячів. Молдовани, однак, не кинули грати і в доданий час забили вдруге. На більше не вистачило сили.

Перемога принесла гостям 3 бали й підняла на другу сходинку турнірної таблиці – тепер у групі І одразу три збірні мають по 3 пункти (Норвегія, Ізраїль та Естонія). Молдова без очок остання.

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