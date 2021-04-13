"Так, у цьому сезоні Інтер здобуде Скудетто, але Конте ніколи не зможе побудувати команду великих чемпіонів, яка увійде в історію. Тому я би не пропонував йому новий контракт на місці керівництва Інтера.

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Усі вважають, що Конте грає за схемою 3-5-2, але насправді це не так. Це Аякс Луї ван Гала грав із такою схемою, а в нинішнього Інтера – 5-3-2. Усі грають за лінією м'яча, це справжній "автобус". Інтеру просто пощастило, що зараз в Італії немає когось кращого за них. Якщо президенту потрібен результат не лише в Серії А, то він повинен вигнати Конте", – заявив екс-нападник у шоу Крістіана Вієрі Bobo TV.

Відзначимо, що "нерадзуррі" впевнено лідирують у чемпіонаті Італії. Інтер за 8 турів до кінця першості випереджає Мілан на 11 очок і близький до першого з 2010 року Скудетто.

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