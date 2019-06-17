Суарес очолив рейтинг найбільших спортивних лиходіїв за версією ESPN

Видання телеканалу ESPN склало рейтинг найбільших лиходіїв у світовому спорті.
Луїс Суарес очолив список найбільших спортивних лиходіїв за версією ESPN. Видання склало список з 10 спортсменів.
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1. Луїс Суарес (футболіст)
2. Джоуї Бартон (футболіст)
3. Майк Тайсон (боксер)
4. Жозе Моурінью (футбольний тренер)
5. Дієго Коста (футболіст)
6. Флойд Мейвезер-молодший (боксер)
7. Серхіо Рамос (футболіст)
8. Девід Уорна (крикет)
9. Дієго Марадона (екс-футболіст, тренер)
10. Рой Кін (екс-футболіст, тренер)
Велику роль у першій сходинці Суареса зіграли знамениті укуси Оттмара Баккала, Браніслава Івановіча та Джорджо К'єлліні.
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