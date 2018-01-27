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Еспаньйол звинуватив Піке та Бускетса у ксенофобії та нетолерантності

26 січня 22:35 789 Читать на русском
Еспаньйол звинуватив Піке та Бускетса у ксенофобії та нетолерантності
Піке у матчі проти Еспаньйола / AS

Керівництво Еспаньйола вважає обурливими коментарі гравців Барселони Жерара Піке та Серхіо Бускетса після матчу-відповіді команд в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Еспаньйол поскаржився у Королівську федерацію футболу Іспанії (RFEF) на Піке та Бускетса, звинувативши гравців Барселони у ксенофобії та нетолерантності, повідомляє AS.

Барселона – Еспаньйол – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Піке після матчу назвав своїх принципових суперників "Еспаньйол з Корнельї", натякнувши, що "папуги" не представляють Барселону після переїзду в муніципалітет Корнелья-де-Льобрегат.

Натомість Бускетс заявив, що Еспаньйол так святкував перемогу у першому матчі, ніби вже пройшов далі, а "матч-відповідь все розставив на свої місця".

Еспаньйол просить RFEF розслідувати висловлювання обох гравців на предмет ксенофобії та нетолерантності. Крім цього, "папуги" вимагають покарати Барсу за образливі кричалки фанів на адресу Еспаньйола.

Кубок Іспанії 2017/18 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Барселона - Еспаньйол: Четвер 25 січня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 0
Еспаньйол
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