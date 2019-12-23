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Еспаньйол звільнив Мачіна – на вакантну посаду претендує фахівець, який зупиняв збірну України

13:31 445 Читать на русском
Еспаньйол звільнив Мачіна – на вакантну посаду претендує фахівець, який зупиняв збірну України
Пабло Мачін / Getty Images

Каталонський клуб попрощався з тренером Пабло Мачіном, який очолив команду в жовтні цього року.

44-річний Пабло Мачін офіційно звільненний з посади головного тренера Еспаньйола, інформує твіттер іспанського клубу. Фахівець не зміг підняти команду з останнього місця в турнірній таблиці Ла Ліги.

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Серед головних претендентів на вакантну посаду – колишній наставник збірної Саудівської Аравії Хуан Антоніо Піцці, інформує Marca. Саме під його керівництвом "орли пустелі" грали в товариському матчі проти збірної України в березні 2018-го (1:1). Керівництво клубу також розглядає кандидатури Абелардо та Луїса Гарсії.

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