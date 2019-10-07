Еспаньйол звільнив Гальєго та призначив нового головного тренера

Керівництво Еспаньйола провело зміни на тренерському містку аутсайдера іспанської Ла Ліги.

Давід Гальєго звільнений із посади керманича "папуг". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фахівець очолив барселонців у червні й зумів вивести Еспаньйол до групового етапу Ліги Європи. Проте, в іспанській першості каталонці не вдало стартували й посідають передостанню сходинку після 8-ми турів, здобувши лише одну перемогу.

Вакантною посада головного тренера Еспаньйола пробула недовго. Уже за кілька хвилин клуб оголосив про призначення Пабло Мачіна. У минулому сезоні він працював із Севільєю і вивів нервіонців у Лігу Європи. Також він тренував Нумансію та Жирону.

Fi de l'etapa de David Gallego al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/nRtKiqiJEL



¡Muchas gracias por todos estos años en el club, David! ¡Buena suerte en el futuro!#EspècieEnExpansió | #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/B8K9MFT34E — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 7, 2019

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