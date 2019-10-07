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Еспаньйол звільнив Гальєго та призначив нового головного тренера

21:33 29 Читать на русском
Еспаньйол звільнив Гальєго та призначив нового головного тренера
Пабло Мачін / EFE

Керівництво Еспаньйола провело зміни на тренерському містку аутсайдера іспанської Ла Ліги.

Давід Гальєго звільнений із посади керманича "папуг". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фахівець очолив барселонців у червні й зумів вивести Еспаньйол до групового етапу Ліги Європи. Проте, в іспанській першості каталонці не вдало стартували й посідають передостанню сходинку після 8-ми турів, здобувши лише одну перемогу.

Вакантною посада головного тренера Еспаньйола пробула недовго. Уже за кілька хвилин клуб оголосив про призначення Пабло Мачіна. У минулому сезоні він працював із Севільєю і вивів нервіонців у Лігу Європи. Також він тренував Нумансію та Жирону.

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Пабло Мачін Пабло Мачін Давід Гальєго Давід Гальєго Еспаньйол Еспаньйол Іспанія
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