Еспаньйол переміг Хетафе – потенційний новачок Барселони чи Арсенала видав черговий топ-матч
Еспаньйол у рамках 32-го туру Ла Ліги 2024/25 переміг Хетафе. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Поєдинок у Барселоні між Еспаньйолом і Хетафе важко назвати яскравим. Командам в основний час навіть по десятку ударів провести не вдалося, у їхній сумарний показник очікуваних голів не дотягнув і до 1,0 xG. Тим не менш, цікаві моменти на полі виникали.
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Каталонцям дуже пощастило з сейвами Жоана Гарсії, якому вдалося виконати два фантастичних сейви. По його воротах пробивали з мінімальної дистанції, однак голкіпер врятував "папуг". Після цих дій розумієш, чому в Жоані зацікавились Барселона та Арсенал.
¡Terrats se topó con @JoanGarciaRCDE, que evita que se mueva el marcador en el #EspanyolGetafe!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/JXgTEIS4ti— LALIGA (@LaLiga) April 18, 2025
La de cada setmana ?#EspanyolGetafe #LALIGAHighlights pic.twitter.com/fRc6IRpsyv— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 18, 2025
Його візаві Сорія теж не спав, парирувавши неймовірний удар зі стандарту в ліву дев'ятку.
Enorme. ? #laligahighlights #EspanyolGetafe pic.twitter.com/K4jHSGVPxI— Getafe C.F. (@GetafeCF) April 18, 2025
Втім, від гола на 39-й хвилині Давід не виручив. Господарі відкрили рахунок зусиллями Кумбулли, якому вдалося зачепитись за подачу з кутового й пробити в лівий кут. Таким чином, Еспаньйол став командою з найбільшою кількістю перших голів у Ла Лізі, забитих захисниками – їх аж шість, причому Кумбулла провів половину.
Хетафе мав відігруватись, однак на початку другого тайму мадридці залишились у меншості через грубу гру Уче. Вдесятьох здужати Еспаньйол не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував третю поспіль перемогу "папуг" – вони відірвались від зони вильоту аж на дев'ять очок. Підопічні Пепе Бордаласа мають на один заліковий бал більше.
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