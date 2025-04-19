Поєдинок у Барселоні між Еспаньйолом і Хетафе важко назвати яскравим. Командам в основний час навіть по десятку ударів провести не вдалося, у їхній сумарний показник очікуваних голів не дотягнув і до 1,0 xG. Тим не менш, цікаві моменти на полі виникали.

Барселона націлилася на голкіпера з вражаючою статистикою – він міг замінити Луніна, Арсенал ще у грі

Каталонцям дуже пощастило з сейвами Жоана Гарсії, якому вдалося виконати два фантастичних сейви. По його воротах пробивали з мінімальної дистанції, однак голкіпер врятував "папуг". Після цих дій розумієш, чому в Жоані зацікавились Барселона та Арсенал.

Його візаві Сорія теж не спав, парирувавши неймовірний удар зі стандарту в ліву дев'ятку.

Втім, від гола на 39-й хвилині Давід не виручив. Господарі відкрили рахунок зусиллями Кумбулли, якому вдалося зачепитись за подачу з кутового й пробити в лівий кут. Таким чином, Еспаньйол став командою з найбільшою кількістю перших голів у Ла Лізі, забитих захисниками – їх аж шість, причому Кумбулла провів половину.

Хетафе мав відігруватись, однак на початку другого тайму мадридці залишились у меншості через грубу гру Уче. Вдесятьох здужати Еспаньйол не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував третю поспіль перемогу "папуг" – вони відірвались від зони вильоту аж на дев'ять очок. Підопічні Пепе Бордаласа мають на один заліковий бал більше.

"Це для мене детокс": екс-зірка Барселони закохався в Бразилію, ходить у фавели і мріє про титул чемпіона світу