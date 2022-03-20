У неділю у Прімері відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 30-й тур

Еспаньйол – Мальорка – 1:0

Гол: Де Томас, 42

Кадіс – Вільяреал – 1:0

Гол: Собріно, 90

Сельта – Бетіс – 0:0

Севілья – Реал Сосьєдад – 0:0

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок на "Корнелья Ель-Прат", де Еспаньйол приймав Мальорку. Для гостей дуже важливо було перемогти, адже вони трималися всього в 2-х очках від зони вильоту – втім, каталонцям вистачило достатньо всього одного гола, аби зруйнувати плани острів'ян. Його на 41-й хвилині провів Де Томас, який завершив швидку контратаку вдалим виходом віч-на-віч.

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Загалом, Еспаньйол виглядав активніше, гостріше й динамічніше за Мальорку. Балеарцям не допомогла навіть чергова заміна Дієго Лопеса – легендарний голкіпер "папуг" не вийшов на поле по перерві, поступившись місцем Оласабалю. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів.

Кадіс у боротьбі за виживання зумів перемогти Вільяреал. Підопічні Серхіо Гонсалеса протягом всього матчу володіли беззаперечною перевагою і створили достатньо гольових моментів, які зрештою з кількості переросли у якість. На останній хвилині основного часу Собріно пробив захист "жовтої субмарини", яка, очевидно, всі свої сили на тижні залишила у боротьбі за чвертьфінал Ліги чемпіонів з Ювентусом.

У ще одному матчі Сельта розійшлась "сухим" миром з Бетісом. Аналогічний рахунок було зафіксовано і в матчі іншого клубу зі столиці Андалусії – Севілья розписала "нулі" з Реал Сосьєдадом. "Рохібланкос" втратили шанс наблизитись до Реала чи відірватись від Барси на три очки.

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