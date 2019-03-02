Еспаньйол впевнено переміг Вальядолід: 26 тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 26 туру Ла Ліги Еспаньйол розібрався з Вальядолідом.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 26 тур

Еспаньйол – Вальядолід – 3:1

Голи: Іглесіас, 1, Ермосо, 56, Ву Лі, 65 – Алькарас, 17

Нереалізований пенальті: Гвардіола, 45+2

Вільяреал – Алавес – початок матчу о 17:15

Уеска – Севлья – початок матчу о 19:30

Не встигли команди розпочати матч, а Еспаньйол вже повів у рахунку, Іглесіас на 18 секунді забив найшвидший гол цього сезону. Втім, Вальядолід зрівняв рахунок на 17 хвилині, а перед перервою міг вийти і вперед, проте Серхі Гвардіола нереалізував пенальті. А в другому таймі "канарейки" вирвали перемогу, Ермосо вивів каталонців вперед, а поставив крапку в матчі Ву Лі, який став першим китайцем, забившим у Ла Лізі.

Завдяки цій перемозі Еспаньйол набрав 33 очки та піднявся на 11 позицію, Вальядолід з 26 пунктами залишився шістнадцятим.