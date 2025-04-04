Еспаньйол влаштував сенсаційний розгром Райо Вальєкано
Еспаньйол у рамках матчу-відкриття 30-го туру Ла Ліги 2024/25 перемогла Еспаньйол (4:0). Звіт читайте на "Футбол 24".
Райо Вальєкано тримався у зоні єврокубків, демонструючи дуже переконливий футбол. Проблем у домашці з Еспаньйолом ніхто не очікував, адже "папуги" борються за виживання. Здавалося, що мадридці спокійно переможуть каталонців.
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Не можна сказати, що господарі провели прямо таки провальний поєдинок. "Блискавки" провели більше ударів та дотиків у штрафному, та й топові моменти у них були. Чого тільки коштує комбінація з пострілом Де Фрутоса з правого краю – Жоану Гарсії довелося парирувати з дев'ятки.
Parada de Joan García para evitar el gol de @Jorge_deFrutosS.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 4, 2025
¡Vamos Rayo!#LALIGAHighlights #RayoEspanyol pic.twitter.com/maaVSnWn0U
А десь просто не щастило – як у атаці із замиканням Альваро Гарсії.
¡Buscó Álvaro García el primero tras un pase de Andrei!#LALIGAHighlights #VamosRayo pic.twitter.com/LBRjbkH4y4— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 4, 2025
Втім, важливо відзначити, що Еспаньйол за статистикою відставив не сильно. У гостей теж були круті епізоди біля чужих воріт. Наприклад, Хаві Пуадо на 34-й хвилині класно пробивав з кута штрафного, змушуючи Баталью виконувати сейв.
@javipuado20 #LALIGAHighlights #RayoEspanyol pic.twitter.com/dE8xeP81ih— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 4, 2025
Що найбільш важливо, каталонці не страждали марнотратством. Райо Вальєкано не зумів реалізувати жодного моменту, а от Еспаньйол відзначився тричі. Рахунок було відкрито вже на 12-й хвилині з кутового, який замкнув Кабрера, а контратака на 16-й завершилась влучним пострілом Роберто Фернандеса – так "папуги" оформили 0:2.
На 72-й же хвилині Еспаньйол заробив пенальті, який реалізував Пуадо. 0:3! На 90-й хвилині Мілья ще й четвертий гол вколотив, остаточно зганьбивши Райо Вальєкано. Мадридці внаслідок цієї поразки покинули топ-7 Ла Ліги, а от каталонці відірвались від зони вильоту на п'ять очок!
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