Райо Вальєкано тримався у зоні єврокубків, демонструючи дуже переконливий футбол. Проблем у домашці з Еспаньйолом ніхто не очікував, адже "папуги" борються за виживання. Здавалося, що мадридці спокійно переможуть каталонців.

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Не можна сказати, що господарі провели прямо таки провальний поєдинок. "Блискавки" провели більше ударів та дотиків у штрафному, та й топові моменти у них були. Чого тільки коштує комбінація з пострілом Де Фрутоса з правого краю – Жоану Гарсії довелося парирувати з дев'ятки.

А десь просто не щастило – як у атаці із замиканням Альваро Гарсії.

Втім, важливо відзначити, що Еспаньйол за статистикою відставив не сильно. У гостей теж були круті епізоди біля чужих воріт. Наприклад, Хаві Пуадо на 34-й хвилині класно пробивав з кута штрафного, змушуючи Баталью виконувати сейв.

Що найбільш важливо, каталонці не страждали марнотратством. Райо Вальєкано не зумів реалізувати жодного моменту, а от Еспаньйол відзначився тричі. Рахунок було відкрито вже на 12-й хвилині з кутового, який замкнув Кабрера, а контратака на 16-й завершилась влучним пострілом Роберто Фернандеса – так "папуги" оформили 0:2.

На 72-й же хвилині Еспаньйол заробив пенальті, який реалізував Пуадо. 0:3! На 90-й хвилині Мілья ще й четвертий гол вколотив, остаточно зганьбивши Райо Вальєкано. Мадридці внаслідок цієї поразки покинули топ-7 Ла Ліги, а от каталонці відірвались від зони вильоту на п'ять очок!

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