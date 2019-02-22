Еспаньйол вдома розділив очки з Уескою

Перший матч 24-го туру іспанської Прімери завершився результативною нічиєю між Еспаньйолом та Уескою.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 24-й тур

Еспаньйол – Уеска – 1:1

Голи: Гранеро, 20 – Ечеіта, 47

Еспаньйол розпочав зустріч дуже агресивно: так, на 14-й хвилині після удару Борхи Іглесіаса м'яч злінії воріт Уески довелося виносити захиснику гостей, а на 15-й Ву Лі пробив поруч зі штангою. Зрештою, тиск дав про себе знати на 20-й хвилині, коли каталонці заробили штрафний, а Естебан Гранеро красивим ударом через стінку переправив сферу в дев'ятку – 1:0. Уеска могла зрівняти рахунок на 32-й, але непоганий постріл Авіли витягнув Дієго Лопес.

В другому таймі Уеска виглядала жвавіше, в чому дуже допоміг ранній гол. На 47-й хвилині Хав'єр Ечеіта підхопив скидку Хав'єра Пулідо та з мінімальної відстані переправив м'яч у верхній лівий кут – 1:1. Надалі гості виглядали досить агресивно, змусивши Дієго Лопеса зробити кілька важливих сейвів – особливо ефектним був порятунок після удару головою у виконані Кучо Ернандеса під поперечину. Перетворити свій тиск на переможний гол Уескі не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Еспаньйол набрав 30 очок та обійшов Леганес, зайнявши тринадцяте місце. Уеска з 19 заліковими балами продовжила перебування на дні турнірної таблиці.